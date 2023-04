Fête des guides aux Houches Rocher d’escalade de la Plaine Saint-Jean, 13 août 2023, Les Houches.

Créée en 1924, dans le but d’alimenter financièrement la Caisse de secours, la Fête des Guides est devenue un événement incontournable de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc..

2023-08-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-13 . .

Rocher d’escalade de la Plaine Saint-Jean

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Created in 1924, with the aim of providing financial support for the Relief Fund, the Guides’ Festival has become an unmissable event in the Chamonix-Mont-Blanc Valley.

Creado en 1924, con el objetivo de apoyar económicamente a la Caja de Socorro, el Festival de las Guías se ha convertido en un acontecimiento imprescindible en el Valle de Chamonix-Mont-Blanc.

Das 1924 mit dem Ziel, die Hilfskasse finanziell zu unterstützen, ins Leben gerufene Fest der Bergführer ist zu einem unumgänglichen Ereignis im Tal von Chamonix-Mont-Blanc geworden.

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc