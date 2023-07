The Wackids « Futur 2000 » Rocher de Palmer Cenon, 25 juin 2024, Cenon.

The Wackids « Futur 2000 » Mardi 25 juin 2024, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 21€ | Tarif -de 12 ans: 16€

Armés d’instruments pour enfants, de jouets musicaux et de gadgets sonores, The Wackids est un groupe de rock réinterprètant les tubes interplanétaires et transgénérationnels de l’Histoire de la musique à la sauce Rock’n’Toys. Les Wackids sont des enfants des années 80. A cette époque, l’an 2000 c’était le FUTUR. On imaginait des voitures volantes, on a eu la Renault Clio. On rêvait de télétransportation, on a eu le Nokia 3310. On fantasmait la Télé en 3D, on a eu la téléréalité. Mais quand on écoutait du rock, on brûlait d’envie qu’il résiste à l’épreuve du temps et qu’il continue de nous faire vibrer au XXIème siècle. Pour le 4ème opus de la Wacky-Odyssée : FUTUR 2000, The Wackids ont une nouvelle mission: prouver à la jeune génération que le rock a survécu au bug de l’an 2000 et aux nombreux pièges tendus sur son passage : de l’Auto-Tune à la Tecktonik en passant par Rénée la Taupe et la Star Academy, le combat n’était pas gagné. ET pourtant… ROCK IS NOT DEAD !

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/the.wackids/06.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-25T20:30:00+02:00 – 2024-06-25T22:30:00+02:00

