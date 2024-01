Kalash Criminel Rocher de Palmer Cenon, samedi 25 mai 2024.

Kalash Criminel Le rappeur cagoulé de Sevran est de retour aux affaires, son rap crû et violent toujours percutant, comme le prouve la sortie de son titre This Is Oim. Samedi 25 mai, 21h30 Rocher de Palmer Plein tarif 27€ | Tarif abonné 24€ | L’Infidèle 25€ | Tarif guichet 28€ | Carte jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T21:30:00+02:00 – 2024-05-25T23:30:00+02:00

Fin : 2024-05-25T21:30:00+02:00 – 2024-05-25T23:30:00+02:00

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/kalash.criminel/05.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

