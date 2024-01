Caliente ! Rocher de Palmer Cenon, samedi 18 mai 2024.

Caliente ! Bienvenues dans l’univers d’Astor Piazzolla, le génie du tango moderne. Samedi 18 mai, 21h30 Rocher de Palmer Tarif concert : 21€ | Tarif entrée concert + Milonga : 30€ (vendus uniquement par l’association)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T21:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Sur scène, le Quatuor Caliente, véritable joyau musical. Leurs interprétations magistrales transportent le public dans un voyage explorant les différentes facettes du langage musical de Piazzolla et de la nostalgie du tango traditionnel. Accompagnant cette symphonie, la voix envoûtante de Sandra Rumolino résonnera dans la salle. Sa présence scénique élégante et ses interprétations passionnées évoqueront les émotions profondes qui caractérisent le répertoire du compositeur argentin. Mais l’expérience ne s’arrête pas là. La danse sera présente avec le couple formé par Lorena Goldstein et Christian Gallardo, ajoutant une dimension visuelle captivante, créant une expérience sensorielle complète à ce spectacle déjà magique. Joignez-vous à nous pour célébrer l’héritage musical exceptionnel d’Astor Piazzolla. Une soirée où la musique, la voix et la danse s’entrelacent pour créer un hommage passionné à l’un des compositeurs les plus emblématiques du tango. Un spectacle captivant en hommage à ce maestro du bandonéon, où la passion, la mélancolie et la virtuosité se rencontrent.

EN SAVOIR PLUS

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/sandra.rumolino/05.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

rocher de palmer cenon