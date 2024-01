Pomme Rocher de Palmer Cenon, lundi 22 avril 2024.

Pomme Avec ce troisième album à l’acoustique minimaliste qui sied si bien à sa voix cristalline, Pomme partage les émois de son enfance, et rend hommage aux figures féminines qui l’ont inspirée. Lundi 22 avril, 21h30 Rocher de Palmer Tarif unique 35,30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T21:30:00+02:00 – 2024-04-22T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-22T21:30:00+02:00 – 2024-04-22T23:30:00+02:00

Autrice, compositrice, interprète et désormais productrice sur ce tendre et lumineux Consolation, Claire Pommet, livre un album aux allures de consécration. Du haut de ses 26 ans et de son palmarès qui compte déjà deux Victoires de la musique et un disque d’or, Pomme entraîne avec elle une génération qui aurait toutes les raisons d’être désenchantée. Et tout un public envoûté par cette folk qu’elle brode depuis ses débuts avec une infinie délicatesse. Dans cette atmosphère vaporeuse, à la lisière du rêve et du journal intime, la jeune lyonnaise affirme sans fard sa différence, ses forces et ses fêlures. La nostalgie qui colle aux souvenirs est magnifiée par son auto-harpe à laquelle vient se greffer quelques teintes synthétiques composées en partie avec le chercheur de pépites sonores Flavien Berger. Une dimension musicale inhabituelle, aussi apaisante et rassurante qu’un rayon de lumière qui viendrait caresser notre peau.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/pomme/04.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

rocher de palmer cenon