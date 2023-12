POMME ROCHER DE PALMER Cenon, 22 avril 2024, Cenon.

La manifestation initialement prévue le 30 novembre 2023 est reportée au 22 avril 2024.Les billets restent valables et les remboursements sont possibles.Alors qu’elle remporte le prix de l’Artiste féminine aux Victoires de la Musique en février 2021, Pomme s’attèle à l’écriture des titres de l’album Consolation, qui succèdera ce 26 août 2022 à son deuxième album Les Failles, paru en 2019, et acclamé depuis.Tandis que la pandémie ne cesse d’empêcher la musicienne de défendre son album sur scène, c’est pourtant dans la résignation qu’elle se met à écrire et composer ce qui deviendra son troisième disque. Attirée par l’électronique, Pomme se tourne vers l’artiste Flavien Berger pour l’accompagner dans cette voie encore inconnue. S’opère alors un « alignement des planètes » comme elle le dit, puisque Flavien Berger, de son côté, souhaitait se rapprocher de lafolk, que la chanteuse maîtrise depuis ses deux premiers albums. Tous deux s’allient donc en novembre 2021 et enregistrent Consolation un mois durant. Dans la campagne québécoise, ils co-réalisent l’album qui, à la différence des Failles, ne porte pas sur « ce qui ne va pas », mais plutôt sur « ce qui fait du bien ».Oscillant entre l’envie de parler de son enfance et de femmes qui l’inspirent, les deux sujets s’entremêlent logiquement dans cette nouvelle œuvre entièrement signée Claire Pommet, également productrice du disque. Écrit en Bourgogne, à Paris, à Montréal, sur l’Île d’Orléans au Québec ou encore en Ontario, Consolation sera d’abord pensé comme un album en piano-voix. S’ajouteront par la suite les teintes synthétiques et électroniques auxquelles aspiraient Pomme, qui confèrent au disque une maturité supérieure, traduisant l’ambition et le renouvellement de l’artiste, tout en conservant son identité propre.Comme à un membre fantôme, Pomme livre au vocodeur une déclaration de manque à la chanteuse Barbara dans « B. » et s’imagine aux côtés de l’héroïne japonaise Chihiro dans « la rivière ». S’appliquant à rappeler la beauté de la vie à une amie qui n’y croit plus dans « septembre », ou à consoler l’esprit de l’écrivaine québécoise Nelly Arcan dans « Nelly », la chanteuse déambule entre ces femmes qui ornent sa vie. Le tout en rendant également visite à lapetite fille qu’elle était dans « jardin », ou « dans mes rêves ». La consolation est un thème devenu central, en ce qu’il « m’a menée à ces histoires de femmes qui me touchaient, dans lesquelles il y a beaucoup de tragique, de tristesse et d’injustice. Mais c’est aussi un concept de l’enfance. » Arborant les teintes mélancoliques et apaisées que présageait « magie bleue », titre des Failles Cachées sur lequel Flavien Berger avait également travaillé, le morceau « bleu » fait écho aux tons auxquels Pomme nous avait habitués.Si Les Failles marquait assurément une forte émancipation de Pomme qui s’érigeait comme seule autrice et compositrice de son disque, Consolation s’impose comme une marche plus haute encore que franchit l’artiste et productrice, assurée et déterminée à prouver que ses ressources sont loin d’être épuisées. Œuvre au charme alambiqué, la Consolation est une joie qui provient nécessairement d’une peine, et, de ses belles cendres, renaît Pomme.

22 avril 2024 à 20:30

