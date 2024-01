MC Solaar (Complet) Rocher de Palmer Cenon, samedi 20 avril 2024.

MC Solaar (Complet) Le précurseur du rap en France, symbole de la culture hip-hop des années 90, n’a rien perdu de sa prose. Les Temps Changent, scandait-il alors, Tout se Transforme, prévient-il… Samedi 20 avril, 21h30 Rocher de Palmer Tarif unique 39€

Le précurseur du rap en France, symbole de la culture hip-hop des années 90, n’a rien perdu de sa prose. Les Temps Changent, scandait-il alors, Tout se Transforme, prévient-il désormais, en préambule d’un dixième album à venir. Auteur-compositeur-interprète auréolé de cinq Victoires de la Musique, le MC franco-sénégalais de Maisons-Alfort fait depuis ses débuts la passerelle entre un rap au flow cadencé et la chanson à textes, qu’il orne d’une tendre poésie quand il ne la pare pas d’une mordante ironie. Claude M’Barali, semeur de tempo, storyteller à ses heures, est l’un des pionniers du rap français. Sa plume élégante lancée sur des thématiques a priori légères n’en aborde pas moins les sujets de société délaissés à l’époque par les autres rappeurs. L’altesse de l’allitération, fidèle des flow doux, a su creuser son sillon outre-Atlantique bien qu’il se soit très vite affranchi de l’influence de l’oncle Sam. Une notoriété qui lui vaut en 2023 une invitation à écrire la bande originale du dernier né de la saga Transformers Rise of the Beasts, dont le scénario se pose vers 1994, date de publication du phénoménal Prose combat…

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

