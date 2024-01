Sœur Marie-Thérèse des Batignolles Rocher de Palmer Cenon, samedi 13 avril 2024.

Sœur Marie-Thérèse des Batignolles Soeur Marie-Thérèse des Batignolles arrive sur scène avec une nouvelle histoire. Jusque-là héroïne de BD humoristique apparue en 1982 dans les pages de Fluide Glacial, elle prend vie sur les… Samedi 13 avril, 21h30 Rocher de Palmer Plein tarif 26€ | Tarif abonné 23€ Offert aux abonnés (quota limité) | L’Infidèle 24€ | Tarif guichet 27€ Places assises numérotées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T21:30:00+02:00 – 2024-04-13T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-13T21:30:00+02:00 – 2024-04-13T23:30:00+02:00

Soeur Marie-Thérèse des Batignolles arrive sur scène avec une nouvelle histoire. Jusque-là héroïne de BD humoristique apparue en 1982 dans les pages de Fluide Glacial, elle prend vie sur les planches et sous les traits du comédien Gabriel Dermidjian. L’icône tendre et pleine d’amour inspirée et dessinée par Maëster est l’objet d’une série de 7 albums de bande dessinée. Nonne joufflue peu recommandable avec son verre de vin dans une main et son pétard dans l’autre, elle n’en reste pas moins attachante avec son franc parler et sa liberté de ton « tout en rondeur, jamais vulgaire ». Dans la pièce mise en scène par Pierre-Emmanuel Barré, elle débarque avec une histoire inédite le Pape a déclaré, de manière inexplicable, sa béatification imminente. Il lui reste donc à préparer son entrevue et à s’atteler à l’écriture de son discours, sous peine de se voir définitivement privée du sang du Christ. Tout à tour truculente, teigneuse, émouvante, Marie-Thérèse, par l’entremise du comédien Gabriel Dermidjian a gardé son esprit vif et son humour trash. De quoi ravir ses fans de la première heure.

EN SAVOIR PLUS

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/soeur.marie.therese/04.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

rocher de palmer cenon