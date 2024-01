André Manoukian « Anouch » Rocher de Palmer Cenon, mercredi 10 avril 2024.

André Manoukian « Anouch » Le pianiste de jazz a choisi de nous emporter vers les trésors sonores de ses ancêtres. Sa quête musicale l’a mené en Orient, plus précisément, en Arménie, terre d’existence et de lutte… Mercredi 10 avril, 21h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 31€ | Tarif abonné : 28€ | L’Infidèle : 29€ | Tarif guichet : 32€ – Places assises numérotées

Le pianiste de jazz a choisi de nous emporter vers les trésors sonores de ses ancêtres. Sa quête musicale l’a mené en Orient, plus précisément, en Arménie, terre d’existence et de lutte de sa grand-mère. Dans Anouch, André Manoukian, rend hommage à sa grand-mère arménienne, qui a fui l’invasion turque en 1915. Un pan de son histoire et de ses racines qu’il dévoile avec l’envie de s’imprégner de la moitié orientale de son être musical. Il s’éprend des mélismes et autres arabesques, méandres ronds et alambiqués qui donnent aux chants traditionnels leur profondeur spirituelle. Entre mélopées chamaniques et polyphonies festives, le jazz du musicien s’innerve de rythmes d’un nouveau genre ; en surimpression de son vibrant quartet piano-violoncelle-tablas-duduk, le chant pur et ample de la Franco-Grecque Dafné Kritharas. La lauréate du prix des Musiques d’ici 2021et Prix de l’Académie Charles Cros 2022 nous conte, telle une émissaire mystique, l’amour, l’exil, l’intime et l’universel. Magique.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

