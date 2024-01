Yuston XIII (Complet) Rocher de Palmer Cenon, dimanche 7 avril 2024.

Yuston XIII (Complet)
Dimanche 7 avril, 21h30
Rocher de Palmer
Plein tarif 23€ | Tarif abonné 20€ | L'infidèle 21€ | Tarif guichet 24€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T21:30:00+02:00 – 2024-04-07T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-07T21:30:00+02:00 – 2024-04-07T23:30:00+02:00

Si Yuston XIII était un film, il serait une dystopie. De celle dont on sent l’odeur des cendres plus que les flammes et dont l’âpreté des textes et la sincérité déchirante des images nous prennent instantanément aux tripes. On sent comme une urgence dans la voix profonde de Yuston XIII. Une urgence à chanter ses mots, sommés de sortir pour évacuer le mal, la douleur, la déception, l’incompréhension d’un monde qui court à sa perte. Des phrases courtes et des mots tranchants habillent des instrumentaux alternant la mélancolie enveloppante du piano et l’énergie froide de beats profonds. À mi-chemin entre chanson et rap, l’auteur-compositeur nous fait plonger dans son univers sombre dont on partage instantanément les craintes les plus saisissantes. On fait nôtre son introspection, comme assuré.e.s de trouver du réconfort dans les fêlures de son monde, où la lumière pénètre par petites touches. Après son concert complet en 24H à la Boule noire, on se dit que ce gars n’a pas peur de livrer son âme et son journal intime, dont on reconnaît les marqueurs universels et contemporains.

Rocher de Palmer
1 rue Aristide Briand
Cenon
33150
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

