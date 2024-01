Monsieur Nov Rocher de Palmer Cenon, samedi 6 avril 2024.

Monsieur Nov Monsieur Nov comme New Original Vib. Auteur-compositeur-interprète, la figure du R&B contemporain en France entame une nouvelle tournée après ses scènes parisiennes jouées à guichets fermés Samedi 6 avril, 21h30 Rocher de Palmer Plein tarif 26€ | Tarif abonné 23€ | L’Infidèle 24€ | Tarif guichet 27€ Places assises numérotées

Début : 2024-04-06T21:30:00+02:00 – 2024-04-06T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T21:30:00+02:00 – 2024-04-06T23:30:00+02:00

Il a démarré à la fin des années 2000 dans sa chambre, où il a apprivoisé les outils numériques de création musicale ; Usher, Craig David, Boyz II Men en artistes inspirants de l’époque. Une voix naturelle de lover, quelques prods postées sur My space et le début d’une carrière qui s’amorce avec son premier EP à succès Sans dessus 2 soul en 2008. Depuis, Monsieur Nov poursuit son chemin en confiance sur la scène française de R&B dont il est désormais l’un des noms clés. Sa marque de fabrique, une voix caressante et une aptitude à parler d’amour et de sentiments avec simplicité et universalité. Sur le bien nommé Love Therapy, la rupture est au centre de l’histoire, racontée à travers une vingtaine de morceaux. S’y déroulent des mélodies entre slow jam et incursions vers le rap grâce à des featurings avec Joé Dwèt Filé ou Josman notamment.

