Yves Jamait « Plancha Tour » Rocher de Palmer Cenon, jeudi 4 avril 2024.

Yves Jamait « Plancha Tour » Pendant « Le tour de l'autre », spectacle que nous avons joué depuis presque un an et que nous continuerons de jouer encore, il y a eu « le moment plancha », petit interlude dans lequel… Jeudi 4 avril, 21h30 Rocher de Palmer Tarif unique : 32€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T21:30:00+02:00 – 2024-04-04T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-04T21:30:00+02:00 – 2024-04-04T23:30:00+02:00

Pendant « Le tour de l’autre », spectacle que nous avons joué depuis presque un an et que nous continuerons de jouer encore, il y a eu « le moment plancha », petit interlude dans lequel nous revisitions en acoustique et comme à la maison, ou devrais-je dire : « comme en terrasse »… Pendant « Le tour de l’autre », spectacle que nous avons joué depuis presque un an et que nous continuerons de jouer encore, il y a eu « le moment plancha », petit interlude dans lequel nous revisitions en acoustique et comme à la maison, ou devrais-je dire : « comme en terrasse », les chansons que j’ai commise ces deux dernières décennies et ce, en invitant le public à participer.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c'est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

