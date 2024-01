Kareen Guiock-Thuram Rocher de Palmer Cenon, mercredi 3 avril 2024.

Kareen Guiock-Thuram Discrète sur la passion qui l’anime depuis plus de vingt ans, la journaliste Kareen Guiock-Thuram partage aujourd’hui ses talents de chanteuse en explorant avec audace le répertoire de Nina… Mercredi 3 avril, 21h30 Rocher de Palmer Plein tarif 26€ | Tarif abonné 23€ | L’Infidèle 24€ | Tarif guichet 27€ | Pass J’n’W 10€

Discrète sur la passion qui l’anime depuis plus de vingt ans, la journaliste Kareen Guiock-Thuram partage aujourd’hui ses talents de chanteuse en explorant avec audace le répertoire de Nina Simone. L’une des étoiles les plus brillantes du jazz, « grande prêtresse de la soul », s’éteignait il y a 20 ans. Le même temps que Kareen Guiock-Thuram a consacré en toute discrétion à la musique et à la scène, à l’ombre de sa carrière de journaliste. Un double anniversaire qui sonne comme une évidence. Dans son Tribute to Nina Simone, elle relit avec élégance et contemporanéité une sélection de grands classiques et de raretés de l’icône afro-américaine. L’intensité de son interprétation traduit l’honneur et le respect qu’elle prête depuis l’adolescence à l’infatigable défenseuse des droits civiques. Elle y reconnaît « ce chemin d’inspiration qui trace une voie, une injonction à la liberté et à l’authenticité ». De sa présence assurée, de sa voix profonde, du relief prégnant de ses émotions, la « vieille chanteuse qui débute » marque la scène avec sincérité.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/kareen.guiock/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

