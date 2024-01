Cie Artel « La Folle Allure » Rocher de Palmer Cenon, mardi 2 avril 2024.

Cie Artel « La Folle Allure » Seule sur scène, Stéphanie Moussu interprète une adaptation de La folle allure, de Christian Bobin. On la suit dans une fresque à l’atmosphère onirique dont la création sonore a été… Mardi 2 avril, 21h30 Rocher de Palmer Gratuit – Réservation conseillée, invitation à télécharger un mois avant le concert.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T21:30:00+02:00 – 2024-04-02T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-02T21:30:00+02:00 – 2024-04-02T23:30:00+02:00

Seule sur scène, Stéphanie Moussu interprète une adaptation de La folle allure, de Christian Bobin. On la suit dans une fresque à l’atmosphère onirique dont la création sonore a été confiée à Jacky Merit, expérimentateur du son binaural Sa voix a charmé bien des auditeurices de FIP Bordeaux. La comédienne entre ici dans la peau de l’héroïne libre et flamboyante du roman de Christian Bobin, La Folle Allure. Lucie – appelons-la Lucie pour cette fois – est une fugueuse dans l’âme. Tout est fugue dans la vie de cette enfant de la balle : son premier amour, le loup du cirque qui effraie les badauds, sa passion pour Bach qu’elle surnomme « le gros », son amoureux brûlant qu’elle appelle l’Ogre, et tous ses départs vers l’inconnu, toutes ses échappées belles. Plein de vies habitent Lucie, dont l’univers mental riche est retranscrit sur scène par la performance vocale de Stéphanie Moussu, enrichie d’un dispositif immersif développé par le plasticien-acousticien Jacky Merit.

EN SAVOIR PLUS

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/cie.artel/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

rocher de palmer cenon