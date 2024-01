Soundiata, une épopée musicale Rocher de Palmer Cenon, samedi 30 mars 2024.

Soundiata, une épopée musicale Soundiata, une épopée musicale, Rocher de Palmer, Cenon Samedi 30 mars, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 26€ | Tarif abonné : 23€ | L’Infidèle : 24€ | Tarif guichet : 27€ – Places assises numérotées

C’était au 13ème siècle et depuis, les hommes du vaste territoire ouest-africain sur lequel il régnait continuent de chanter les exploits du héros qui leur légua des valeurs et une sagesse à partager. Ce concert-spectacle invite à découvrir son épopée, emmenée par la voix magistrale du djéli (griot) guinéen Sékouba Bambino et la narration de deux hommes de radio (Soro Solo, Vladimir Cagnolari) qui longtemps sur France Inter ont raconté l’Afrique enchantée.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/soundiata/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

