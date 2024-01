LORDI ROCHER DE PALMER Cenon, 28 mars 2024, Cenon.

LORDI Fondé en 1992 par le chanteur, auteur-compositeur et designer M. Lordi, LORDI est l’un des principaux groupes finlandais de rock / heavy metal de notre époque. Originaire de Rovaniemi (Laponie), le groupe a percé sur la scène internationale après avoir remporté le concours Eurovision de la chanson avec son tube Hard Rock Hallelujah en 2006. Depuis lors, cette troupe non conventionnelle s’est frayée un chemin sous les projecteurs de l’Europe grâce à son charme, ses chansons inoubliables et ses costumes de monstres élaborés, et est devenue une partie intégrante de l’affiche de festivals mondialement reconnus tels que Wacken Open Air (DE) et Masters of Rock (CZ), entre autres. C’est finalement M. Lordi qui conçoit et fabrique à la main la garde-robe complète de LORDI, et il lui faut pas moins de trois heures chaque soir pour se transformer en l’homme-monstre légendaire ! En 2023, LORDI continue de nous donner la chair de poule à sa manière unique, aussi étrange qu’entraînante.Rendez-vous à Bordeaux pour une date exceptionnelle !

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-03-28 à 20:00

Réservez votre billet ici

ROCHER DE PALMER 1, RUE ARISTIDE BRIAND 33150 Cenon 33