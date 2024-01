KEEN’V ROCHER DE PALMER Cenon, dimanche 24 mars 2024.

Il devait n’être qu’un PHENOM’N d’été, pourtant 15 ans après il est toujours là.L’homme au CARPE DIEM, tatoué sur sa main gauche, remonte sur scène pour fêter ses 15 ans !Pour lui LA VIE EST BELLE, tout lui sourit, avec ses textes parfois ANGE parfois DÉMON. Une chose est sûre, ce SALTIMBANQUE qui a plutôt tendance à se laisser guider LA OU LE VENT LE MENE, refoulera les planches en 2024 !Ce concert sera une vraie THÉRAPIE pour vous, entre nostalgie et nouveauté, de quoi vous faire RÊVER le temps d’une soirée retraçant ses 15 ans de succès. De A l’horizontale en passant par J’aimerais trop , Rien qu’une fois , Tahiti jusqu’à Tu mentais , ses « bébés » comme il aime à les appeler, et qui lui sont précieux tel un DIAMANT, seront chantés avec ferveur sur les scènes de France et d’ailleurs !Venez avec nous chanter et fêter cet EQUILIBRE TOUR qui vous laissera, je suis sûr, un souvenir impérissable !

Tarif : 43.00 – 43.00 euros.

Début : 2024-03-24 à 20:30

Réservez votre billet ici

ROCHER DE PALMER 1, RUE ARISTIDE BRIAND 33150 Cenon 33