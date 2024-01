Orange Blossom Rocher de Palmer Cenon, samedi 23 mars 2024.

Orange Blossom Orange Blossom est un groupe nomade à double titre. Par ses genres musicaux à la croisée des musiques du monde et de l’electro et par ses influences nourries des cultures d’Orient et… Samedi 23 mars, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 26€ | Tarif abonné :23€ | L’Infidèle : 24€ | Tarif guichet : 27€ | Pass J’n’W : 10€ – Places assises numérotées

Orange Blossom est un groupe nomade à double titre. Par ses genres musicaux à la croisée des musiques du monde et de l’electro et par ses influences nourries des cultures d’Orient et d’Occident. Le groupe basé à Nantes est né il y a plus de vingt ans. Sa marque de fabrique, un temps long laissé à la maturation des musiques des pays qu’il traverse et dont il ressort la substantifique moelle. C’était déjà vrai il y a près de 10 ans lorsque sortait leur envoûtant 3ème album Under the Shade of Violets. Depuis, le fondateur et violoniste du groupe PJ Chabot, et Carlos Robles Arenas, compositeur et multi-instrumentiste, poursuivent leur périple en forme de quête d’une musique hors norme. Ils sont partis à la rencontre de musiciens et de compositeurs au Mali, en Égypte, à Cuba. Ont croisé les sonorités séculaires de ces pays avec leur sensibilité métissé, depuis le rock progressif jusqu’à l’electro. Se sont imprégnés de ces voyages pour en embrasser les atmosphères, en extraire les thèmes propices à l’alchimie, qui rend leur concert intense et hypnotique.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/orange.blossom/03.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

