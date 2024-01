Guillaume Poncelet Rocher de Palmer Cenon, samedi 23 mars 2024.

Guillaume Poncelet Ce pianiste talentueux est sorti de l’ombre en 2018 avec un premier album solo aux effluves subtilement mélancoliques. Il réitère avec Haven, du modern classical tout en sensibilité… Samedi 23 mars, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 21€ | Tarif abonné : 18€ | L’Infidèle : 19€ | Tarif guichet : 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-23T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-23T22:30:00+01:00

Ce pianiste talentueux est sorti de l’ombre en 2018 avec un premier album solo aux effluves subtilement mélancoliques. Il réitère avec Haven, du modern classical tout en sensibilité et élégance. Il n’est pas un jeune premier, loin de là. Musicien, compositeur et arrangeur, Guillaume Poncelet officie depuis plus de 20 ans pour quelques noms de la chanson tels que Gaël Faye, ou plus récemment Ben Mazué, pour la bande originale de On sourit pour la photo. Peu de points communs pour autant avec son dernier album, si ce n’est ce talent inné pour la mélodie imaginative et la musicalité tout en relief de ses compositions. Pétri de sincérité, cet instrumentiste sensible est en quête constante de sonorités nouvelles dont la dimension hypnotique et onirique pourrait être les marqueurs les plus emblématiques de ses créations. À l’écoute de ses pièces, des images apaisantes se forment, et avec elles des émotions intenses nous étreignent.

EN SAVOIR PLUS

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/guillaume.poncelet/03.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

rocher de palmer cenon