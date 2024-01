Lindigo Rocher de Palmer Cenon, vendredi 22 mars 2024.

Lindigo Le « maloya power » de Lindigo, c’est une potion magique qui guérit de tout et nous entraîne dans une transe joyeuse, joueuse et dansante, menée tambours et cœur battants ! Aucun doute,… Vendredi 22 mars, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif 23€ | Tarif abonné 20€ | L’Infidèle 21€ | Tarif guichet 24€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:30:00+01:00

Le « maloya power » de Lindigo, c’est une potion magique qui guérit de tout et nous entraîne dans une transe joyeuse, joueuse et dansante, menée tambours et cœur battants ! Aucun doute, Lindigo, léla ! « Vivez ce concert comme une tisane, » suggère Olivier Araste, leader de Lindigo. Une tisane au piment oiseau, sans doute ! Du genre à nous faire danser toute la nuit. Depuis plus de 20 ans, le groupe réunionnais mené par Oliviyé (par ailleurs complice régulier de Fixi, Yarol Poupaud, René Lacaille ou Cyril Atef) diffuse à travers le monde son maloya festif, résolument « roots », acoustique et métissé d’afrobeat, de sonorités mandingues et afro-cubaines. Une musique d’hommage aux ancêtres, émaillée d’incantations, de fièvre et de joie communicatives. De révolte aussi, celle des esclaves, née dans les champs de canne à sucre de l’ex île Bourbon. C’est là que Lindigo, entre les tournées internationales, retrouve ses racines et se ressource, intensément connecté aux esprits des anciens et aux forces magiques de l’île. Un maloya nouvelle génération qui fait du bien !

EN SAVOIR PLUS

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/lindigo/03.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

rocher de palmer cenon