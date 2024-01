Joe Louis Walker Rocher de Palmer Cenon, jeudi 21 mars 2024.

Joe Louis Walker C’est un monument de la guitare, un bluesman à l’âme soul. Son jeu, son groove et sa voix éraillée ont fait de lui une légende vivante. Toujours plus virtuoses, Joe Louis Walker et sa… Jeudi 21 mars, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 21€ | Tarif abonné : 18€ | L’Infidèle : 19€ | Tarif guichet : 22€ | Pass J’n’W : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T20:30:00+01:00 – 2024-03-21T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-21T20:30:00+01:00 – 2024-03-21T22:30:00+01:00

C’est un monument de la guitare, un bluesman à l’âme soul. Son jeu, son groove et sa voix éraillée ont fait de lui une légende vivante. Toujours plus virtuoses, Joe Louis Walker et sa six-cordes n’ont pas dit leur dernier mot ! Plus d’un demi-siècle de musique et de scène, une trentaine d’albums à son actif, une foule de collaborations plus dingues les unes que les autres (Muddy Waters, Thelonious Monk, Hendrix, Freddy King, BB King…), 6 fois lauréat du Blues Music Award, intronisé de son vivant au Blues Hall of Fame et puis, quand même, 73 printemps… et, avec ça, une patate à casser la baraque. Guitariste époustouflant et inoxydable, ancien chanteur de gospel, Joe Louis Walker a la trempe d’un Buddy Guy, d’un Luther Allison ou d’un Robert Cray, avec qui on l’a beaucoup comparé à ses débuts. Sa marque de fabrique, c’est son aptitude et sa facilité à chevaucher tous les styles et à galoper sur toutes les influences (gospel, soul, rythm ‘n’ blues, rock crunchy…) sans jamais y laisser son âme, celle qui magnifie le blues !

EN SAVOIR PLUS

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/joe.louis.walker/03.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

rocher de palmer cenon