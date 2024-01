Chinese Man « We’ve Been Here Before » (Complet) Rocher de Palmer Cenon, jeudi 21 mars 2024.

Chinese Man « We’ve Been Here Before » (Complet) Après 6 ans d’absence, les Chinese Man seront de retour au printemps 2024 avec un nouvel album et un tout nouveau live qui permettront au groupe de fêter en grande pompe leur 20 ans ! Jeudi 21 mars, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 31€ | Tarif abonné : 28€ | L’Infidèle : 29€ | Tarif guichet : 32€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T20:30:00+01:00 – 2024-03-21T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-21T20:30:00+01:00 – 2024-03-21T22:30:00+01:00

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/chinese.man/03.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

rocher de palmer cenon