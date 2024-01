Swing Rocher de Palmer Cenon, samedi 16 mars 2024.

Swing Le rappeur au cœur tendre Swing débarque en solitaire avec son nouvel album providentiel Au revoir Siméon. Samedi 16 mars, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif 21€ | Tarif abonné 18€ | L’Infidèle 19€ | Tarif guichet 22€

Après avoir attiré l’attention au sein de son groupe L’Or du Commun, l’insaisissable rappeur belge passe quelques années auprès de Roméo Elvis et commence doucement mais sûrement son ascension. D’une mère rwandaise et d’un père bruxellois, Swing utilise sa plume pour évoquer les sentiments amoureux, les doutes et l’injustice dans des titres aux sonorités douces où son flow s’épanouit. Aujourd’hui, Swing esquisse des alternatives et s’invente d’autres façons de chanter ; il offre un R’n’B en lévitation, infusé de house et de techno minimale. Lancés en éclaireur, les singles Maladresse et No future témoignent parfaitement de ce changement de paradigme et promettent un album intime, intempestif et plein d’émotions. La présence de Prince Waly et YG Pablo en featuring sur deux morceaux ne trompe pas, il faudra compter sur Swing et son talent.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/swing/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

