Lina Rocher de Palmer Cenon, samedi 16 mars 2024.

Lina Lina est l’une des plus lumineuses représentantes de la nouvelle génération du fado, par qui le genre se renouvelle. Après son hommage à Amália Rodrigues, elle s’attaque à un autre… Samedi 16 mars, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 21€ | Tarif abonné : 18€ | L’Infidèle : 19€ | Tarif guichet : 22€ | Pass J’n’W : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00

Lina est l’une des plus lumineuses représentantes de la nouvelle génération du fado, par qui le genre se renouvelle. Après son hommage à Amália Rodrigues, elle s’attaque à un autre monument portugais, Luís de Camões. Le fado, c’est un peu le blues du Portugal. Et justement, Lina, jeune et aventureuse chanteuse portugaise, n’a pas peur d’introduire dans sa musique des ornementations bluesy que ne renierait pas Ry Cooder. Si elle reste fidèle aux codes classiques, interprétant avec ferveur les tourments de l’âme, c’est pour mieux s’en détacher en y intégrant de nouvelles formes plus contemporaines. Elle s’entoure pour ce faire d’artistes venus d’autres univers, dont le producteur Justin Adams, connu pour son travail avec Led Zeppelin, Jah Wobble et, récemment Souad Massi. Elle a choisi de consacrer son nouvel album à Luís de Camões, considéré comme le plus grand poète portugais. De sa voix grave ou aérienne, elle fait rayonner ses poèmes d’amour et d’aventures, capturant les émotions enfouies au plus profond de nos cœurs. Frissons garantis !

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/lina/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

