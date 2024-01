Lakecia Benjamin Rocher de Palmer Cenon, vendredi 15 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:30:00+01:00

Telle le phœnix, Lakecia Benjamin revient de loin. Le nouveau répertoire de la saxophoniste américaine, associé à une énergie scénique nullement entamée, va nous faire décoller haut et voltiger fort ! Le Phœnix du titre de son nouvel album, c’est elle. Fin 2021 la saxophoniste a frôlé la mort dans un accident de la route. Mais c’est aussi ce monde qui s’effondre. Le disque débute et se clôt sur une sirène qui annonce l’urgence, mais invoque aussi l’espoir et la résilience, par la voix d’Angela Davis. Lakecia Benjamin a composé cet album pour la militante américaine et d’autres femmes artistes qui l’ont influencée, invitées en studio. L’esprit d’Alice et de John Coltrane plane encore au-dessus de certaines de ses compositions les plus audacieuses. Mais un souffle funky nous propulse souvent par-delà les nuages, rappelant ses débuts aux côtés d’Alicia Keys ou de Stevie Wonder. Cette alliance du funk impétueux et du jazz plus cérébral qui donne son nouvel élan à la musique de Lakecia Benjamin, lui vaut une nomination aux Grammy Awards, et lui fait atteindre des sommets !

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/lakecia.benjamin/03.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

