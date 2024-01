Alexis HK « Bobo Playground » Rocher de Palmer Cenon, jeudi 14 mars 2024.

Alexis HK « Bobo Playground » Qui mieux qu’Alexis HK pour croquer avec élégance et ironie les plus beaux travers et les menus plaisirs de la bobosphère ? Bobo Playground, son sixième album studio, est un bonbon… Jeudi 14 mars, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 26€ | Tarif abonné : 23€ | L’infidèle : 24€ | Tarif guichet : 27€ – Places assises numérotées

Qui mieux qu’Alexis HK pour croquer avec élégance et ironie les plus beaux travers et les menus plaisirs de la bobosphère ? Bobo Playground, son sixième album studio, est un bonbon acidulé alléchant, qui pique un peu et c’est tant mieux. Assister à un concert de ce baladin taquin, c’est l’assurance de se lécher les babines de la langue française. Alexis HK manie l’ironie avec aisance et croque l’air du temps avec une précision chirurgicale. Il se penche à sa fenêtre, ici son monde de bourgeois bohèmes, et endosse l’habit de sociologue cinglant et subtil pour l’ausculter sous toutes ses coutures. Et en dissèque quelques-unes des mœurs les plus risibles et les plus schizophréniques. On sourit, quand on ne rit pas. Les phrases sont ramassées, le verbe profond, le rythme et la mélodie suivent la foulée vocale du chanteur nonchalant au groove chaleureux. On se délecte de ce flow syncopé aux effluves hip-hop, de cette élocution altière qui servent la pertinence et l’esprit du propos. Accompagné par Nicolas Bonneau à la mise en scène et trois musiciens complices, Alexis HK livre un spectacle à la croisée du conte, du one man et du concert.

