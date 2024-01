Julie Lagarrigue « Rendu les armes » Rocher de Palmer Cenon, dimanche 10 mars 2024.

Début : 2024-03-10T17:00:00+01:00 – 2024-03-10T19:00:00+01:00

Julie Lagarrigue nous invite à la sortie de son troisième album Rendu les armes. Force tranquille des textes, voix singulière, la chansonnière s’y entend pour peindre la vie et les sentiments avec intensité. L’autrice-compositrice-interprète est aussi art-thérapeute. Un détail qui n’en est pas un tant on ressent dans les mots et la voix de Julie Lagarrigue les vertus d’un baume consolateur. Les émotions et les sentiments traversent ce dernier opus où se mêlent subtilement le rugueux et le doux, le vide et le plein, la complexité de l’être humain. Des aspérités comme pour signifier la densité de sa cartographie sensible et inspirée, que Julie Lagarrigue nous dessine avec aisance et justesse. Les mots se transforment en images nettes, l’atmosphère se fait lunaire et minérale. Sur scène, la formule trio musical à double voix avec mime révèle un peu plus l’esprit frondeur de cette tête chercheuse-soigneuse, que Télérama qualifie de « désarmante ».

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c'est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

