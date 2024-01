L’homme à la Tête de Lion (The Sideshow) Rocher de Palmer Cenon, dimanche 10 mars 2024.

L’homme à la Tête de Lion (The Sideshow) Les Splendor In The Grass et Renaud Cojo donnent corps à l’histoire de L’homme à la tête de lion, cet homme fauve érudit de l’Amérique des années 20, issu du roman graphique de… Dimanche 10 mars, 17h00 Rocher de Palmer Tarif unique : 11€

Les Splendor In The Grass et Renaud Cojo donnent corps à l’histoire de L’homme à la tête de lion, cet homme fauve érudit de l’Amérique des années 20, issu du roman graphique de Xavier Coste. Stephan Bibrowski, plus connu sous le nom de Lionel est un homme érudit et distingué. Il est atteint d’hypertrichose, une maladie qui lui vaut une pilosité « monstrueuse » et fait de lui un freak, dont raffole les cirques de l’époque. Poète passionné de littérature et bête de foire, ce personnage réel et héros fictif du roman graphique de Xavier Coste prend corps dans ce BD concert d’un genre nouveau. Renaud Cojo, metteur en scène, éclaire la narration en donnant vie au récit. Les Splendor in the Grass, par leur composition et interprétation musicale donnent toute son intensité à l’histoire et à sa dramaturgie. Enfin, aux côtés des musiciens, le comédien Jean-François Toulouse évolue entre les projections des planches dessinées et la scénographie d’une mégalopole verticale, inquiétante et menaçante.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/homme.a.la.tete.de.lion/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

