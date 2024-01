Ali-Baba Rocher de Palmer Cenon, samedi 9 mars 2024.

Ali-Baba Trois musiciens réunis en attendant Morgiane ! En rouge de travail, trois musiciens se retrouvent pour répéter les musiques de leur prochain concert. Dans quelques jours, ils joueront pour le… Samedi 9 mars, 15h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 9€ | Tarif -de 12 ans : 6€

Début : 2024-03-09T15:30:00+01:00 – 2024-03-09T17:30:00+01:00

Trois musiciens réunis en attendant Morgiane ! En rouge de travail, trois musiciens se retrouvent pour répéter les musiques de leur prochain concert. Dans quelques jours, ils joueront pour le bal de Morgiane. Alors, ils jouent et racontent cette fabuleuse histoire d’Ali-Baba. Avec admiration. Forcément, lorsqu’on parle de trésor. Et les voici qui se prennent à rêver… Et si c’était eux les voleurs ? Ali-Baba met en jeu de nouvelles aventures musicales. Un prétexte pour relire notre histoire – celle d’aujourd’hui – pour parler de pauvreté, de richesses, de partage et de liberté. Explorer l’écriture. Trouver la folie des mots, pour raconter celle qui nous entoure. Entre musique populaire, musique savante et musique improvisée Ali-Baba propose différentes écritures musicales, pour partager toutes nos richesses et s’adresser à tous. Accordéon, zarb et trombone sont choisis pour leur brillance, leur dynamique et leur capacité expressive. Un trio improbable, nouveau et surtout détonnant !

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/cie.eclats/09.03.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

