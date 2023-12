JOANNA ROCHER DE PALMER Cenon Catégorie d’Évènement: Cenon JOANNA ROCHER DE PALMER Cenon, 9 mars 2024, Cenon. 2 ans après Sérotonine , Joanna est de retour avec « WHERE’S THE LIGHT ? », son deuxième album solo. « J’apprends à vivre avec ma sensibilité, ses trésors et entrevoir la lumière malgré l’ombre très présente dans notre quotidien. Au-delà d’un projet musical, je l’ai imaginé comme un processus menant vers la guérison sous toutes ses formes : revendiquer son humanité, sa liberté, faire taire son égo, brûler d’amour, se sentir en phase avec soi pour aller chercher l’extase. »

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:30
ROCHER DE PALMER
1, RUE ARISTIDE BRIAND
33150 Cenon

