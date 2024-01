Arthur H Rocher de Palmer Cenon, vendredi 8 mars 2024.

Arthur H C’est une merveilleuse ode à la vie que nous offre Arthur H dans son dix-septième album. Sa voix au grain réparateur en célèbre la beauté et le mystère avec tendresse et poésie, entre… Vendredi 8 mars, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 31€ | Tarif abonné : 28€ | L’Infidèle : 29€ | Tarif guichet : 32€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T22:30:00+01:00

C’est une merveilleuse ode à la vie que nous offre Arthur H dans son dix-septième album. Sa voix au grain réparateur en célèbre la beauté et le mystère avec tendresse et poésie, entre envolées lyriques et confessions chuchotées. Arthur H est un soignant de l’âme. Il navigue à contre-courant du pessimisme ambiant et choisit de nous imprégner du flux puissant et lumineux de l’existence. La Vie, cette pulsation mystérieuse qui donne et reprend, trouve dans l’univers foisonnant du poète un écrin salutaire et régénérant. Et on l’en remercie. L’homme au chapeau nous réconforte de sa voix rocailleuse envoûtante, procurant un remède à base de mélodies cosmiques et orchestrales. Les arrangements somptueux réalisés par Nicolas Repac, son « frère de son depuis 25 ans », et les titres travaillés avec sa compagne Léonore Mercier, créatrice sonore et plasticienne, nous transportent au loin, dans un espace-temps métaphysique. On plonge, on s’y love et on en ressort ébloui.e.s.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/arthur_h/03.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

