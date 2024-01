Glauque Rocher de Palmer Cenon, vendredi 8 mars 2024.

Glauque Le groupe belge ne cesse de faire parler de lui depuis ses débuts. Il sort enfin l’album de la consécration Les gens passent, le temps reste : une identité forte, des textes puissants,… Vendredi 8 mars, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 21€ | Tarif abonné : 18€ – Offert aux abonnés (quota limité) | L’Infidèle : 19€ | Tarif guichet : 22€

Début : 2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T22:30:00+01:00

Le groupe belge ne cesse de faire parler de lui depuis ses débuts. Il sort enfin l’album de la consécration Les gens passent, le temps reste : une identité forte, des textes puissants, des battements électroniques pénétrants. C’est l’histoire d’une bande de garçons originaire de la ville de Namur, d’un nom de groupe qui marque les esprits, d’une esthétique rap et d’un esprit rock/électronique encensé par la critique. Le pari du groupe : modifier l’ADN du hip-hop et proposer une musique qui nous fait danser sur le mal qui nous entoure. Associée au débit nerveux et brut de Louis, ce sont autant d’uppercuts dans les tripes qu’un portrait au vitriol d’une société où la valeur morale est débattue, où le paradoxe se fait roi. Avec urgence et rage de vivre, ces 12 morceaux de choix forment une ode contemporaine cathartique et libératrice, on est accro, on en redemande encore et encore.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/glauque/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

