Eddy de Pretto (Complet) Rocher de Palmer Cenon, jeudi 7 mars 2024.

Eddy de Pretto (Complet) Quand on découvre Kid, son premier EP en 2017, la claque est unique. Débitant ses textes seul sur scène avec un simple iPhone pour l'accompagner, Eddy de Pretto interroge ce que sont… Jeudi 7 mars, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-07T20:30:00+01:00 – 2024-03-07T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-07T20:30:00+01:00 – 2024-03-07T22:30:00+01:00

Quand on découvre Kid, son premier EP en 2017, la claque est unique. Débitant ses textes seul sur scène avec un simple iPhone pour l’accompagner, Eddy de Pretto interroge ce que sont les différences, les entraves et la virilité, s’affirmant à la marge mais épousant déjà un bruit qui gronde et agite la société.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/eddy.de.pretto/03.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

