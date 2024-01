Grandbrothers Rocher de Palmer Cenon, mercredi 6 mars 2024.

Grandbrothers On dit des concerts du duo qu’ils sont uniques. Leur représentation est un évènement tant les sonorités classiques, electro-techniques et avant-gardistes paraissent une prouesse inventée à… Mercredi 6 mars, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 26€ | Tarif abonné : 23€ | L’Infidèle : 24€ | Tarif guichet : 27€ – Places assises numérotées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-06T20:30:00+01:00 – 2024-03-06T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-06T20:30:00+01:00 – 2024-03-06T22:30:00+01:00

On dit des concerts du duo qu’ils sont uniques. Leur représentation est un évènement tant les sonorités classiques, electro-techniques et avant-gardistes paraissent une prouesse inventée à l’instant. Ils sont deux sur scène. Le premier, Erol Sarp, assis au piano, le second, Lukas Vogel, debout aux machines. Les deux sont reliés par la pensée mélodique, la virtuosité et la poésie de leur compositions. Et par un équipement électronique et mécanique qu’ils ont conçu, illustrant à merveille l’union sacrée entre le moderne et l’ancien, le classique et le contemporain. L’installation de petits marteaux sur les cordes du piano du premier et commandés par le second ouvre la voie à des contrées soniques inédites. Remarqués par le grand public grâce notamment à Bloodflow, – leur contribution à la bande-son du film Hors normes (2019) – ils ont montré plus récemment l’étendue de leur inventivité avec leur album concept Late Reflections, composé spécialement pour un concert dans la cathédrale de Cologne. Grandbrothers incarne la grâce et fait de ses concerts des aventures captivantes où le jeu se révèle autant visuel que musical.

EN SAVOIR PLUS

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/grandbrothers/03.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

rocher de palmer cenon