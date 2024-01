ZKR Rocher de Palmer Cenon, mardi 5 mars 2024.

ZKR « Déterminé, j’viens choquer la France ». Cette phrase qu’il a prononcé dans un freestyl d’anthologie sur Skyrock pourrait résumer l’arrivée fracassante du rappeur ZKR, originaire… Mardi 5 mars, 20h30 Rocher de Palmer Tarif unique : 29€

Début : 2024-03-05T20:30:00+01:00 – 2024-03-05T22:30:00+01:00

« Déterminé, j’viens choquer la France ». Cette phrase qu’il a prononcé dans un freestyl d’anthologie sur Skyrock pourrait résumer l’arrivée fracassante du rappeur ZKR, originaire de Roubaix, sur la scène rap. ZKR va à l’essentiel et remet à l’ordre du jour un phrasé précis, des schémas de rimes complexes et un flow d’une musicalité puissante pour son jeune âge. ZKR, c’est l’esprit originel du hip-hop, des battles, où ça transpire littéralement pour faire rimer sa vérité, c’est aussi les beats modernes et les feats avec les cool kids du rap français.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/zkr/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

