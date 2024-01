Alexandra Stréliski Rocher de Palmer Cenon, samedi 2 mars 2024.

Un peu de romantisme ne nuit pas dans ce monde où la désillusion guette. C’est ce que pense et travaille la pianiste de formation classique Alexandra Stréliski, avec son dernier projet qu’elle pare des attributs du modernisme. Néo-Romance, c’est le nom du troisième album de la compositrice franco-québécoise désormais installée en partie aux Pays-Bas. Elle y a rejoint son nouvel amour et découvert des traces d’ancêtres inconnus jusqu’alors, eux-mêmes chefs d’orchestre et musicien.ne.s. Cette plongée dans ses racines familiales et musicales a inspiré son projet, à la croisée de la quête identitaire et de la réflexion philosophique. Préoccupée par la place laissée au rêve et à l’imaginaire dans notre monde moderne secoué par une crise environnementale, Alexandra Stréliski déroule une atmosphère musicale inspirant instinctivement images, paysages, émotions. Elle compose et interprète ses pièces délicates aux allures de grands classiques (Chopin et Bach en tête), qu’elle a colorées de « son approche minimaliste avec un côté pop dans les structures mélodiques ». Fougue, courage, mélancolie, noirceur… le romantisme est une période intense dont on se réjouit par avance de partager des morceaux écrits à la lumière du XXIème siècle.

