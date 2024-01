Delgres Rocher de Palmer Cenon, samedi 2 mars 2024.

Samedi 2 mars, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 26€ | Tarif abonné : 23€ – Offert aux abonnés (quota limité) | L'infidèle : 24€ | Tarif guichet : 27€

Début : 2024-03-02T20:30:00+01:00 – 2024-03-02T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-02T20:30:00+01:00 – 2024-03-02T22:30:00+01:00

La dernière fois que Delgres est passé par ici, les murs du salon de musique ont vibré ! Le groupe continue d’affiner ses punchlines musicales tout en conservant, chevillés à l’âme, son identité créole et son blues unique ! 1802, Napoléon rétablit l’esclavage. Louis Delgres, officier de Bonaparte et abolitionniste guadeloupéen, se donne la mort avec ses camarades, au cri de « Vivre libre ou mourir ». 2016, Pascal Danae choisit de faire de nouveau résonner le nom de Delgres. Le trio composé de Baptiste Brondy et Rafgee donne le jour à une rareté : un blues puissant, ni frenchy ni importé, chanté en créole. Il fait émerger un pan d’histoire de France, constitué de déracinement, de combat pour la liberté et de quête de légitime visibilité. Associé à la batterie, le puissant sousaphone, pont naturel entre les bals antillais et les brass bands de la Nouvelle Orléans, donne la pulsation pour soutenir voix et guitare à vif. Sur scène, son énergie brute, généreuse, sincère et élémentaire, enflamme le public. Une musique de lutte qui brûle toujours d’un feu ardent !

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

