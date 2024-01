Roméo Elvis Rocher de Palmer Cenon, vendredi 1 mars 2024.

Roméo Elvis Roméo Elvis, âgé de 30 ans, est l’une des figure emblématique de la scène hiphop francophone et l’un des artistes belges les plus streamés. Vendredi 1 mars, 20h30 Rocher de Palmer Tarif unique 32€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T20:30:00+01:00 – 2024-03-01T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-01T20:30:00+01:00 – 2024-03-01T22:30:00+01:00

Au fil des années, il a réussi à créer et consolider un lien particulier avec son public grâce à des projets musicaux innovants la trilogie Morale, Chocolat, Maison ou encore le tout récent TPA. Ses différents succès l’ont emmené sur les plus grandes scènes et festivals de la francophonie et lui ont permis de se placer aujourd’hui comme véritable bête de scène. Il conquis chaque scène en dégageant une énergie inégalable.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/romeo.elvis/03.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

