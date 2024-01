Agnès et Joseph Doherty « Terre de rêves » Rocher de Palmer Cenon, vendredi 1 mars 2024.

Agnès et Joseph Doherty « Terre de rêves » Un Irlandais débarque en Amérique au XIXème siècle et découvre une terre de rêves peuplée d’animaux-totems : tortue originelle, lapin créateur, chouette sage, araignée reliée… Vendredi 1 mars, 14h30 Rocher de Palmer Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T14:30:00+01:00 – 2024-03-01T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-01T14:30:00+01:00 – 2024-03-01T16:30:00+01:00

Au rythme de chants envoutants, il plonge dans la culture du peuple anishinabe, suit la piste de leur migration, du détroit du St Laurent aux Grands Lacs. Ce parcours initiatique lui dévoile un rapport harmonieux au monde : ressources, arbres et animaux. Le riche univers musical est inspiré par des mélodies collectées au début du XXème siècle par Frances Densmore, et arrangées par Joseph Doherty ; violon, mandoline, contrebasse, tambours, flûtes et saxophone invitent le spectateur dans un veritable décor sonore. Un voyage qui éveille l’imaginaire, à la découverte de la résilience de ce peuple et de la nature.

EN SAVOIR PLUS

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/agnes.doherty/03.2024.14.30.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

rocher de palmer cenon