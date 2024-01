Soirée du Collectif Déluge : Les enfants d’Icare – LE JarDin Rocher de Palmer Cenon, samedi 17 février 2024.

Soirée du Collectif Déluge : Les enfants d’Icare – LE JarDin Le collectif Déluge fédère une nouvelle génération d’artistes et projets de jazz de Nouvelle-Aquitaine et d’ailleurs. Deux concerts sont au programme de cette soirée : Les Enfants d’Icare… Samedi 17 février, 20h30 Rocher de Palmer Tarif unique : 11€

Début : 2024-02-17T20:30:00+01:00 – 2024-02-17T22:30:00+01:00

Le collectif Déluge fédère une nouvelle génération d’artistes et projets de jazz de Nouvelle-Aquitaine et d’ailleurs. Deux concerts sont au programme de cette soirée : Les Enfants d’Icare et Le JarDin. Les Enfants d’Icare « Après le Déluge »

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/deluge/02.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

