Josem Banzai Party Rocher de Palmer Cenon

Josem Banzai Party Le Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre-deux-Mers ne s’endort pas sur ses lauriers. Il multiplie les collaborations artistiques, dont la dernière avec la scène hip-hop relève du mariage… Vendredi 16 février, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 18€ | Tarif abonné : 16€ | L’Infidèle : 17€ | Tarif guichet : 19€

Début : 2024-02-16T20:30:00+01:00 – 2024-02-16T22:30:00+01:00

Le Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre-deux-Mers ne s’endort pas sur ses lauriers. Il multiplie les collaborations artistiques, dont la dernière avec la scène hip-hop relève du mariage d’amour bien plus que de raison. Côté pile, le JOSEM, ce jeune orchestre composé d’une soixantaine de musicien.nes de 12 à 25 ans qui se jouent de la musique symphonique comme d’un répertoire réjouissant, accessible à toutes les oreilles. Côté Face, Banzaï Lab, label bordelais indépendant, spécialiste des musiques urbaines. Les deux faces ont créé un puissant alliage, la Josem Banzaï Party, célébration sur scène de l’union du classique avec trois artistes hip-hop, dont certains de l’écurie locale, rencontrés à l’occasion d’un projet d’album célébrant les 15 ans du label. La suite s’écrit à l’initiative du Josem et de son chef d’orchestre Louis Tillhet avec ce projet de live. Il réunit les musicien.nes qui vont donc croiser le fer et le flow avec Swift Guad, pilier du rap français, Al’Tarba, beatmaker prolifique et ProleteR, artisan de la scène indé. La symphonie s’annonce urbaine et joyeuse, démontrant une fois de plus comme les opposés s’attirent et s’additionnent pour créer un épatant jeu magnétique.

