Ana Carla Maza Rocher de Palmer Cenon, jeudi 15 février 2024.

Ana Carla Maza La violoncelliste et chanteuse cubaine, Ana Carla Maza nous offre une ode à la musique de ses origines, une déclaration d’amour vibrante et vivifiante aux Caraïbes et à l’Amérique du sud. Jeudi 15 février, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 26€ | Tarif abonné : 23€ | L’infidèle : 24€ | Tarif guichet : 27€ | Pass J’n’W : 10€ – Places assises numérotées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-15T20:30:00+01:00 – 2024-02-15T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-15T20:30:00+01:00 – 2024-02-15T22:30:00+01:00

Entre le latin jazz, la musique classique, la samba brésilienne, le son cubano, le tango argentin, le cœur d’Ana Carla Maza balance et fait chavirer le nôtre. En solo sur ses deux premiers albums, elle s’entoure aujourd’hui d’un sextet international, énergique et rayonnant. C’est en parcourant le monde qu’elle a écrit Caribe, un disque nostalgique sans doute, mais jamais mélancolique, comme un hommage à ses racines. Un 3ème opus plein de pépites et de peps, de profondeur et de tendresse, de musiques à danser et de mélodies d’amour. Elle a choisi de se passer de producteur, pour rester en phase avec sa sensibilité féminine, voire ses désirs de liberté. « Dans la musique latine, les femmes chantent et les hommes font tout le reste, » affirme-t-elle. Une virée à la Havane avec Ana Carla au volant, ça vous tente ?

EN SAVOIR PLUS

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/ana.carla.maza/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

rocher de palmer cenon