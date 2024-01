Une journée à Takalédougou Rocher de Palmer Cenon, mercredi 14 février 2024.

Du réveil à la préparation des repas, en passant par la sieste et le travail dans les champs… Une journée à Takalédougou évoque en musique le quotidien d’un village, au sud-ouest du Burkina Faso, en bordure du fleuve Comoé. L’association de sons collectés sur place, de sonorités traditionnelles mandingues revisitées et d’électro ambient nous immerge dans ce petit village d’Afrique de l’Ouest, où les griots rythment de leur voix petits et grands événements de la vie des habitants.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/takaledougou/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

