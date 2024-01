Derya Yildirim & Grup Şimşek Rocher de Palmer Cenon, vendredi 9 février 2024.

Derya Yildirim & Grup Şimşek Comme un road-trip seventies dans les contrées d'Anatolie, sur des airs de « folk psychédélique », ainsi que Derya Yildirim et Grup Şimşek nomment eux-mêmes leur musique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T22:30:00+01:00

Comme un road-trip seventies dans les contrées d’Anatolie, sur des airs de « folk psychédélique », ainsi que Derya Yildirim et Grup Şimşek nomment eux-mêmes leur musique. L’Asie Mineure en mode majeur ! Souvenez-vous… Dans les années 60-70, les Doors et les Beatles lorgnaient du côté de Katmandou et Led Zep nous embarquaient d’un solo de guitare (et autres substances) dans la vallée du Cachemire. De l’autre côté du Bosphore, on phosphorait fort en écoutant la pop occidentale, inventant le rock turc. Mais ne nous y trompons pas, Grup Şimşek, bien que baigné de toutes ces influences, n’est pas un groupe turc. Plutôt « outernational », dixit Derya Yildirim, ses quatre membres étant éparpillés aux quatre coins de l’Europe. Mené par la voix ardente et le sazvibrant de cette musicienne germano-turque, la formation redonne ses lettres de noblesse au folk anatolien dans un étonnant croisement avec les musiques planantes occidentales. Les synthés entêtants se mêlent au saz pour mieux servir des textes dont on devine la haute teneur poétique, spirituelle et militante… Envoûtante !

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

