Ange « Cunégonde Tour » Rocher de Palmer Cenon, vendredi 9 février 2024.

Ange « Cunégonde Tour » La tournée de ses 50 ans à peine terminée, le groupe de rock progressif de Belfort prépare une nouvelle salve de concerts en France. Dans sa besace, son dernier album et les adieux à la… Vendredi 9 février, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 31,80€ | Tarif guichet : 35€

La tournée de ses 50 ans à peine terminée, le groupe de rock progressif de Belfort prépare une nouvelle salve de concerts en France. Dans sa besace, son dernier album et les adieux à la scène du chanteur et leader historique, Christian Décamps. « Bienvenue dans le monde angélique, là où les notes et les mots font l’amour ». Mélange de poésie, de théâtralité, de riffs envoûtants et de ballades mémorables, le groupe fer de lance du rock progressif au début des années 70 a construit une relation passionnelle avec son public. Les fidèles savent la générosité et la complicité mélodique sur scène de cette équipe de joyaux-musiciens. Six disques d’or, six millions d’albums vendus, des milliers de concerts assurés quasi sans relais médiatique durant toute sa carrière, Ange est une étoile qui scintille au firmament du rock. L’un des plus vieux groupes encore en activité se nourrit de l’amour inconditionnel et sincère de ses fans, dont les générations s’additionnent, offrant à cet astre lumineux, la perspective de l’existence éternelle.

