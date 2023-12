ANGE ROCHER DE PALMER Cenon Catégories d’Évènement: 33

Cenon ANGE ROCHER DE PALMER Cenon, 9 février 2024, Cenon. NOUVEL ÂGE – NOUVEL ANGEL’AVENTURE CONTINUE…Après quelques milliers de concerts à travers le monde, à l’aube de ses 80 ans, Christian Décamps effectuera son dernier tour de piste lors de cette tournée avant de laisser place à d’autres anges le 31 janvier 2025. Qu’importe! Un ange est éternel…Pionnier intarissable sur le terrain de jeux du rock progressif, cette légende vivante séduit, provoque, étonne un public fidèle par sa générosité et son lyrisme atypique. ANGE invente ce que beaucoup n’osent pas en incarnant l’audace, la joie communicative à explorer l’inconnu. Un gage d’éternité…Photo: Elise MEUNIER – Le Fil St Etienne

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

