Azar Rocher de Palmer Cenon, dimanche 4 février 2024.

Azar Projection du film Azar suivie d’une discussion avec Malik Bourkache, réalisateur. Dimanche 4 février, 14h00 Rocher de Palmer Tarif unique : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T14:00:00+01:00 – 2024-02-04T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T14:00:00+01:00 – 2024-02-04T16:00:00+01:00

Au cœur des majestueuses montagnes de Kabylie, en Algérie, réside une communauté de femmes exceptionnelles, chacune maîtresse dans son domaine. Agricultrice, tisserande et potière. Ce documentaire captivant nous plonge dans la vie de ces trois femmes remarquables, qui incarnent les traditions anciennes et la persévérance dans un environnement à la fois rude et magnifique. Le rythme du film suit la cadence des activités quotidiennes de ces femmes, offrant un regard introspectif sur la profondeur de leurs routines qui est ancrée dans une tradition millénaire. Leurs gestes résonnent avec une rigueur qui transcende le temps, invitant le public à s’interroger sur la nature de notre propre existence, notre rapport au temps et notre lien avec la nature. Le réalisateur nous guide ici à travers une méditation visuelle, nous incitant à la réflexion sur nos choix de vie à l’heure des changements climatiques.

EN SAVOIR PLUS

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/projections/azar/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

rocher de palmer cenon