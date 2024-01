Les nuits de l’Alligator Rocher de Palmer Cenon, vendredi 2 février 2024.

Les nuits de l’Alligator Les nuits de l’Alligator, Rocher de Palmer, Cenon Vendredi 2 février, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 19€ | Tarif abonné : 16€ – Offert aux abonnés (quota limité) | L’Infidèle : 17€ | Tarif guichet : 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:30:00+01:00

Cette 18ème édition des Nuits de l’Alligator invite Gypsy Mitchell pour secouer nos soirées d’hiver. À 70 ans, le guitariste emblématique du groupe The Relatives, sort un premier album solo flamboyant. Révélant une voix profonde à la Bobby Womack, Gypsy Mitchell chante ses débuts musicaux et nous incite à bouger ! Impossible de résister aux riffs psychédéliques du guitar hero. La soul et le funk claquent, l’ambiance est vintage à souhait, les paysages et souvenirs défilent sur une bande son made in Texas. Sur le crossroad du blues, les français de Muddy Gurdy ont imaginé l’alliance de la vielle à roue et de la guitare électrique. Leur nouveau projet enregistré en Louisiane, évoque un voyage entre le patrimoine musical « cajun » et les terres d’Auvergne. Un univers aussi fascinant que celui du pays bayou.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/nuits.alligator/02.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

rocher de palmer cenon