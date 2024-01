Rounhaa Rocher de Palmer Cenon, vendredi 2 février 2024.

Rounhaa Il a sorti trois mixtapes sur Soundcloud depuis ses débuts en 2018, avant d’être le premier à signer sur le label de Disiz pour son album, Möbius. Le jeune Helvète peaufine son ADN… Vendredi 2 février, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 27€ | Tarif abonné : 24€ | L’infidèle : 25€ | Tarif guichet : 28€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:30:00+01:00

Il a sorti trois mixtapes sur Soundcloud depuis ses débuts en 2018, avant d’être le premier à signer sur le label de Disiz pour son album, Möbius. Le jeune Helvète peaufine son ADN artistique. Du haut de ses 23 ans, le franco-suisse fait figure d’OVNI. Son rap révèle sa capacité à s’abreuver à de nombreuses sources pour y puiser des inspirations hétéroclites. Productions synthétiques, sonorités electros, nappes de piano, la diversité des instrus répond à ses flows rapides et lents, à ses lyrics percutants et sincères, à ses fulgurances énervées et ses réflexions profondes. Rounhaa, instinctif, intime et précis, vogue entre les genres, loin du rap mainstream, son spleen et sa sensibilité touchante en bandoulière. Ses clips aux images texturées et aux codes cinématographiques manifestes confirment l’univers créatif et référencé de l’artiste. Sur scène, celui qui a aussi assuré les premières parties de Disiz propage son énergie et partage son intimité, trahisons, peines sentimentales et injustices en premières lignes.

EN SAVOIR PLUS

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/rounhaa/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

rocher de palmer cenon