Mehdi-Emmanuel Djaadi « Coming-Out » Rocher de Palmer Cenon, jeudi 25 janvier 2024.

Mehdi-Emmanuel Djaadi « Coming-Out » Un « coming-out » spirituel, voilà le spectacle auquel nous invite Mehdi Djaadi. Jeudi 25 janvier, 20h30 Rocher de Palmer Tarif unique : 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T20:30:00+01:00 – 2024-01-25T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-25T20:30:00+01:00 – 2024-01-25T22:30:00+01:00

Autrefois musulman pratiquant, Mehdi est aujourd’hui catholique et comédien dans des milieux progressistes et athées. Dans ce seul-en-scène à la fois drôle et profond, il incarne et donne la parole à une quinzaine de personnages rencontrés lors de son odyssée. Tel un miroir et servi par une écriture ciselée, Mehdi nous met chacun face à nos croyances, nos travers et nos contradictions, le tout avec bienveillance. Une pièce qui rassemble, une ode à la liberté, une invitation à la rencontre.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/djaadi/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

rocher de palmer cenon